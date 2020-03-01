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01.03.20 10:36

Французский депутат Фор-Мунтян обвинила представителя ОПЗЖ Волошина во лжи: "Я абсолютно в шоке"

Недавно нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин сообщил, что депутат Нацсобрания Франции от правящей партии "Вперед, Республика!" Валерия Фор-Мунтян поддержала идею привлечения сепаратистов к переговорам о мире на Донбассе. Она в свою очередь опровергла это заявление.

Французский депутат Фор-Мунтян обвинила представителя ОПЗЖ Волошина во лжи: "Я абсолютно в шоке"

Об этом сама Фор-Мунтян сообщила "Новой газете", передает Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно в шоке", "не знаю, как можно было такое выдумать", - заявила депутат.

Ранее Волошин, написал в фейсбуке: "...Депутат от партии Макрона Валери Фор-Мунтян неожиданно говорит, что для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров "не хватает сепаратистов".

Фор-Мунтян подтвердила "Новой газете", что 27 февраля действительно встретилась в Париже с Волошиным, о котором "прежде ничего не знала". Волошин предложил рассказать об инициативе создания "парламентского измерения нормандского формата".

"На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу", - подчеркнула Фор-Мунтян, добавив: "Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила. Я говорила лишь о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат".

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Французский депутат Фор-Мунтян обвинила представителя ОПЗЖ Волошина во лжи: Я абсолютно в шоке 01

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