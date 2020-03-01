КПВВ "Марьинка" возобновил работу после вчерашнего обстрела

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром учитывая стабилизацию ситуации безопасности в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" Командующим Объединенных сил принято решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Сейчас КПВВ функционирует в штатном режиме по графику весеннего периода, пропускные операции будут осуществляться до 18.30", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, вчера из-за обстрела боевиками дорожного коридора "Донецк-Курахово" КПВВ "Марьинка" прекратил работу.

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