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01.03.20 11:56

COVID-19: в оккупированном Севастополе ищут сбежавшую из-под карантина женщину

В оккупированном Севастополе объявили в розыск женщину, которая сбежала из инфекционной больницы, где она находилась на карантине для обследования на коронавирус.

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Об этом сообщает "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщают российские и оккупационные СМИ со ссылкой на "руководителя Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю" Наталью Пеньковскую. Она уточнила, что на это есть соответствующее решение суда.

Сообщается, что у пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза "коронавирус", она "должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований".

Как сообщает Telegram-канал Mash, женщину доставили в инфекционную клинику с подозрением на заболевание. Во время проведения обследования женщина обмолвилась соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Вскоре она пропала, не долечившись и никого не предупредив.

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