Германия призывает ввести новые санкции против РФ из-за обострения в Сирии

Об этом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По ее мнению, Европе и Соединенным Штатам Америки следует усилить давление на президента РФ Владимира Путина и режим Башара Асада в Сирии. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что такие действия помогут очистить путь для политических переговоров по прекращению войны в Сирии.

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против России. "У Путина нет оснований реагировать на любые призывы европейцев, пока ему не пришлось нести ответственность за совместные с Асадом завоевания в Сирии. Нам надо дать понять, что мы готовы к жесткой игре в дипломатии и в экономике", - заявил он.

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Реттген убежден, что Запад должен склонить Россию к переговорам через угрозу санкций.

Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.