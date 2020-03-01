Турция проводит в Сирии операцию "Весенний щит": уничтожен истребитель, 103 танка и десятки САУ

Об этом заявил в воскресенье, 1 марта, министр обороны Турции Хулуси Акар турецкому агентству "Анадолу", сообщает Цензор.НЕТ.

Операция "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб проходит успешно, сказал он.

Вместе с тем глава турецкого военного ведомства подчеркнул, что его страна не стремится к конфронтации с Россией, поддерживающей режим в Дамаске.

"Наша единственная цель - остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию", - пояснил он.

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Турция ожидает, что Россия использует свое влияние на режим в Дамаске для прекращения атак сирийских правительственных войск, указал Акар. Он также отметил, что в соответствии с правом на самооборону турецкие вооруженные силы будут преследовать только те подразделения сирийской армии в Идлибе, которые нанесли удар по турецким военным.

По словам Акара, на данный момент уничтожены около 2200 военнослужащих сирийского режима, беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц, 3 системы противовоздушной обороны.

Также, по информации "Анадолу", уничтожен сирийский истребитель.

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Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.