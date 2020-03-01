Террористы ночью обстреливали позиции защитников Украины, потерь нет, - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт Министерства обороны.

"Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, боевики в половине первого ночи на протяжении около 20 минут обстреливали украинские позиции в районе пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области. При этом они применили миномет калибра 82мм с расходом две мины, произвели два выстрела из пулемета и выпустили десять гранат с автоматического гранатомета.

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"Наши защитники открыли огонь из пехотных средств, что заставило противника прекратить огонь. По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется украинскими подразделениями из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.