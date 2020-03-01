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01.03.20 15:35

Полицейский на Сумщине был вынужден применить пистолет против пьяного с ножом

На Сумщине полицейские применили табельное оружие против пьяного мужчины, который угрожал им ножом.

полиция,нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

Отмечается, что событие произошло в городе Конотоп вчера поздно вечером.

"Прибыв по указанному адресу, у ворот дома полицейские застали мужчину, вооруженного ножом. Увидев правоохранителей, тот стал вести себя неадекватно: ругаясь и угрожая суицидом, нанес себе порез грудной клетки. Затем стал бросаться с ножом на полицейских. На все предупреждения реагировал агрессивно, поэтому, один работник наряда вынужден был сделать в воздух предупредительный выстрел. Но ситуация не изменилась. Мужчина приблизился к полицейскому еще на несколько шагов, поэтому другой полицейский вынужден был сделать несколько выстрелов по ногам злоумышленника", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после того, как у злоумышленника отобрали нож, правоохранители предоставили ему домедицинскую помощь.

"Сами правоохранители не пострадали. Касательно напавшего - им оказался 48-летний конотопчанин. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина до сих пор в поле зрения полиции не попадал", - отмечается в сообщении.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

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