Турция пропустила в ЕС уже 76 тысяч мигрантов, - министр внутренних дел Сойлу

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 09.55 часов число мигрантов, покидающих нашу страну через Эдирне, составило 76 358", — написал он.

При этом ни София, ни Афины пока не подтвердили проникновения на их территории большого числа нелегальных мигрантов, информирует DW.

По данным Международной организации по миграции (IOM), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

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Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

По актуальным данным ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. Эти цифры выросли за последнее время на фоне поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Кроме сирийцев, на территории Турции присутствует значительное число вынужденных мигрантов из Афганистана и Ирака.

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