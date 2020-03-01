В Беларуси зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусом

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Беларуси.

"Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV", — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что гражданка Беларуси и двое ее коллег провели несколько дней на севере Италии. По возвращении на родину у них взяли анализы.

"Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные", — проинформировали в ведомстве.

Читайте на Цензор.НЕТ: COVID-19: в оккупированном Севастополе ищут сбежавшую из-под карантина женщину

Всего, по данным Минздрава, "на сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента". "У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет", - уточнили медики.

Ранее, 28 февраля, в Беларуси был зарегистрирован первый случай коронавируса covid-19, медики выявили вирус у одного из студентов, приехавших из Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: Эпидемия COVID-19: 2978 смертей и 42 139 выздоровевших, общее число зараженных - 86 983. ИНФОГРАФИКА