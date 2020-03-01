РФ использует "представителей Крыма" для создания ложной реальности об оккупированном полуострове, - Зеленко

Об этом она заявила в эфире радио "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Это один из элементов гибридной агрессии России. Мало того, что была предпринята попытка аннексии украинского Крыма, так еще и оккупационная власть пытается создать ложную реальность, дымовую завесу - якобы в условиях оккупации Крым процветает. Для этого используют любые международные площадки, любые мероприятия экономического или культурного характера", - подчеркнула она.

По ее словам, туда пытаются приезжать представители крымской оккупационной власти, чтобы продвигать ложный нарратив о том, что в Крыму все хорошо, с правами человека проблем нет, и вообще на полуострове после оккупации сложилась стабильная, спокойная ситуация. Естественно, это не отвечает действительности.

Она также отметила, что с 2014 года ни один из международных мониторинговых механизмов не получил доступ в оккупированный Крым.

"Это слабое место России в вопросе Крыма: если бы она была готова на самом деле предоставить доступ, почему за шесть лет оккупации никакого мониторинга не было? Россия не дает такой возможности. Одно дело - говорить о своей готовности, другое - конкретные действия. Между тем люди, которые пережили заключение в России или в Крыму, рассказывают, какая там ситуация на самом деле, в какой опасности находятся те, кто пытаются противостоять оккупации полуострова", - добавила Зеленко.

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