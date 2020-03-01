В Чехии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, у трех пациентов обнаружили "легкие симптомы" коронавируса.

Двое чехов и американский студент приехали с севера Италии.

Двое больных находятся в больнице Праги, третий - в больнице города Усти-над-Лабем.

"Мы просим всех очень серьезно подумать о том, чтобы не ездить в эти регионы (регионы Италии. - Ред.) для отдыха или катания на лыжах, если в этом нет необходимости, поскольку существует опасность", - сказал Войтех на брифинге.

Напомним, по состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - за сутки зафиксировано 1800 новых случаев болезни. 2978 больных погибли.

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