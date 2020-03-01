Турецкие дроны и артиллерия уничтожили авиабазу Алеппо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации. Удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными БПЛА и артиллерией ВС Турции.

После удара ВС Турции по аэродрому Кувейрас на востоке Алеппо, командование сил Асада накануне перебросило всю авиационную технику на аэродром в районе Нейраб, однако и тот подвергся ударам турецкой армии.

По данным местных источников, вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны.

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