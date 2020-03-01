Вместе с освобожденными из плена "ДНР" в рамках обмена вернулись те, кто их избивал и пытал, - Асеев

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Асеев рассказал о Евгении Бражникове и Алексее Кускове.

"Оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он всё ещё в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил Президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом все", - отметил он.

По словам Асеева, ни допросов, ни официального ответа на его запрос касательно заявления на "этих двух персонажей" не было. Отмечается, что запрос он зарегистрировал в СБУ ещё 20 января.

"Бражникова начали бить ещё за палатками, как только нас привезли с блокпоста - тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков - уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го). В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Лёша, я ничего не забуду...", - рассказал журналист.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

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