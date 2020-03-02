Гособоронзаказ в 2021 году будет рекордным и составит 30 млрд грн, - Абромавичус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил в эфире "Украина 24".
По его словам, есть виды техники, которые слишком дорогие для Украины.
"Хотя гособоронзаказ с каждым годом растет и я хотел бы отметить, что в следующем году он будет рекордным. Если в этом году он составлял 19 млрд грн гособоронзаказ и примерно 3 млрд грн еще бюджет по госгарантиям - это всего 22 млрд. В следующем году это будет 20 плюс 10, то есть 30 млрд грн", - отметил он.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил основные показатели государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020, 2021 и 2022 годы.