Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Twitter глава МИД УКраины Вадим Пристайко .

"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане путем участия в операции НАТО "Решительная поддержка", пока будет потребность в помощи афганскому народу", - написал он.

Глава МИД отметил, что Украина приветствует подписание соглашения между США и Талибаном о начале мирного процесса в Афганистане.

"В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт", - написал Пристайко.

Напомним, прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Переговорный процесс на протяжении долгого времени проходил фактически безрезультатно, а в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

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В январе, однако, талибы заявили, что они рассчитывают на скорое подписание мирного договора с США, и сообщили, что проект соглашения уже готов. В США требовали, чтобы талибы на деле продемонстрировали, что они готовы снизить интенсивность боевых действий в Афганистане.

29 февраля 2020 года представители США и афганской группировки "Талибан" в присутствии наблюдателей подписали в Катаре историческое соглашение, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта в Афганистане.