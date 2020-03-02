Ребенка 2,5 лет госпитализировали с подозрением на коронавирус в Тернополе. Диагноз не подтвердился

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.

Ребенок в возрасте 2,5 лет вместе с родителями находился в Мадриде (Испания). На днях семья вернулась в Украину.

Медики срочно изолировали ребенка в инфекционный бокс и провели комплекс необходимых лабораторных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий.

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Медицинские работники исключили все штаммы гриппа и передали анализы на исследование в областной лабораторный центр. По результатам исследования областного лабораторного центра, у ребенка был обнаружен грипп группы "В". Таким образом, коронавирус лабораторно не подтвержден. Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение.

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