Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.03.20 08:02

Служебный автобус загорелся во время движения в Кривом Роге, два человека получили ожоги, - ГСЧС. ВИДЕО

В понедельник в 1:28 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании служебного автобуса на микрорайоне 5-й Заречный Покровского района города Кривой Рог. Пострадали два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что во время следования по автодороге, в салоне автобуса "ЛАЗ" возник пожар.

Внутри автотранспорта находились водитель и три пассажира, которые самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

В результате возгорания, 2 мужчин, а именно: водитель, 1960 года рождения, и пассажир автобуса, 1979 года рождения, получили термические ожоги верхних конечностей и лица.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Киевом горит отель. ВИДЕО

Сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавшие направлены в ожоговое отделение Криворожской городской клинической больницы №2.

Огнем уничтожен служебный автобус производственного предприятия на площади 33 кв.м.

Пожар локализован в 01:50 и ликвидирован в 2:15.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100