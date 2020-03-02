Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Полная солидарность с Грецией и Болгарией. Франция готова внести вклад в европейские усилия, чтобы предоставить им срочную помощь и защитить границы", - говорится в сообщении французского президента.

"Мы готовы действовать совместно, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса", - заверил Макрон.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в минувшую субботу, что его страна открыла границы с ЕС для мигрантов.

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После этого объявления, по данным европейских СМИ, на границе с Грецией с турецкой стороны в воскресенье скопилось около 12 тыс. мигрантов, предпринимающих попытки проникнуть на греческую территорию.

Главное миграционное давление выпало на долю стран "передовых позиций" - Греции и Болгарии.