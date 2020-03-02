Россия не собирается ни с кем воевать, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами", - сказал он.

Глава государства напомнил, что по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.

"Более того, наши расходы из года в год сокращаются, - добавил он. - А расходы других стран растут".

Путин отметил, что при этом сложилась уникальная ситуация, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли "догоняющего" государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча"

"Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире, - пояснил российский президент. - Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда".

Как уточнил Путин, он имеет в виду прежде всего созданные в стране гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные.

Он также напомнил, что если в 2000 году российская армия насчитывала более 1,3 млн человек, то сейчас достаточно чуть более 1 млн, а доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.

Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.