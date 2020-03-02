Из Турции уехали более 100 тысяч мигрантов, - министр внутренних дел Сойлу

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 19.40 (1 марта. - Ред.) количество мигрантов, которые покинули территорию нашей страны через Эдирне, достигло числа 100 577", - сообщил Сойлу.

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Местные власти организовали для мигрантов питание. Интенсивное движение мигрантов, стремящихся перебраться в страны ЕС, наблюдается в пограничных селах. Тысячи людей находятся в лесах, и ждут разрешения перейти через границу в Грецию.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу.

После в ЕС заявили, что Турция не открывала границу для беженцев, а соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе. Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна открыла границу с Евросоюзом, впустив около 18 тысяч беженцев из Сирии.

По актуальным данным ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. Эти цифры выросли за последнее время на фоне поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Кроме сирийцев, на территории Турции присутствует значительное число вынужденных мигрантов из Афганистана и Ирака.

Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.