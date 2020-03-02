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02.03.20 10:07

Работа по делу Шеремета активно ведется, но пока нет информации, которую можно публично озвучить, - Рябошапка

Работа по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета активно ведётся, но информации, которую можно предать огласке, пока что нет, подчеркивает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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"Из того, о чем можно публично сказать, пока ничего. Работа ведётся, ведётся активно, наши прокуроры постоянно работают со следователями из национальной политики, но из того, что можно было бы публично озвучить, пока ничего нет", - сказал генпрокурор в понедельник журналистам в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

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