Crown Agents ожидает от Минздрава спецификацию на закупки медизделий в связи с угрозой коронавируса, - замглавы представительства агентства Пионтковский

"Ожидаем спецификацию и другие соответствующие поручения Министерства здравоохранения Украины на закупку медизделий. Но мы уже проводим переговоры с поставщиками для анализа рынка и уточнения номенклатуры", - сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-служба Crown Agents со ссылкой на заместителя главы представительства агентства в Украине Владислава Пионтковского, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что по ускоренной процедуре тендер будет объявлен в течение одного-двух дней после подписания дополнительного соглашения.

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"Ключевым критерием в этой закупке, кроме соответствия качеству и цене, будет срок поставки. Мы уже можем сказать, что и среди украинских производителей есть потенциальные поставщики по этому направлению", - сказал глава представительства.

Пионтковский отметил, что в контрактах на поставку будет прописана возможность поставок небольшими партиями для ускорения первых поставок.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства от 19 февраля, Минздрав закупит медизделия для предотвращения проникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. В качестве закупщика будет привлечено международное закупочное агентство Crown Agents.

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По состоянию на утро понедельника в Украине не выявлены подтвержденные случаи заболевания короновирусом COVID-19.