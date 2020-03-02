За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 42 человека, на водных объектах - 9, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 3 человека.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 670 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 83 человека.

Ликвидированы 1 тыс. 310 пожаров, спасены на пожарах 55 человек и не допущено уничтожение огнем 438 зданий и 41 ед. техники. На пожарах погибли 42 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 525 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 152 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 760 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.