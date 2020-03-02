Синхронно с переаттестацией мы утвердим новые полномочия и структуру региональных прокуратур, - Рябошапка

Об этом в комментарии Укринформу рассказал Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что не все полномочия, которыми сейчас наделены региональные прокуратуры, им необходимы. Необходимо будет совершенствовать, собственно, методику их работы. Синхронно с переаттестацией мы выйдем на утверждение новой структуры, на определение новых полномочий региональных прокуратур, которые у нас будут областными", - отметил генпрокурор.

Он выразил надежду, что этот этап реформирования органов прокуратуры в Украине будет завершен в начале лета.

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Рябошапка также напомнил, что с понедельника, 2 марта, в Украине начинается второй этап переаттестации сотрудников региональных прокуратур. "Это называется обновление кадрового состава прокуратуры. На этом этапе речь идет о прокурорах региональных прокуратур. Тестирование начинается с вопросов знания законодательства, с общих способностей. Экзамены будут проходить всю неделю", - рассказал генпрокурор.

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, участие в переаттестации и тестировании примут 3697 сотрудников региональных прокуратур.

Рябошапка добавил, что наблюдать за процессом переаттестации приглашены многие представители общественного сектора, экспертной среды, народных депутатов.

По словам генпрокурора, целью такой открытости и независимого наблюдения является невозможность внешнего вмешательства в процесс оценки сотрудников прокуратур. "Те, кто успешно сдадут тесты, будут приглашаться на интервью, а дальше будет проходить проверка на добропорядочность прокуроров", - сообщил генпрокурор.

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Рябошапка подчеркнул, что если кто-то из прокуроров проигнорирует процедуру переаттестации, то, согласно требованиям законодательства, такие сотрудники будут уволены.

Он заметил, что во время первого этапа обновления кадрового состава, который прошел ранее в центральном аппарате Офиса генерального прокурора, около 20% прокуроров не явились на тестирование и были уволены.