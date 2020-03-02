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02.03.20 11:33

Нардепа от ОПЗЖ Киву вызвали в ГБР для вручения подозрения. ДОКУМЕНТ

По поручению Генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 г. с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины для вручения письменного уведомления о подозрении на 2 марта 2020 на 14:00 ч. вызвал народного депутата Украины Илью Киву (ОПЗЖ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Напомним, 22 января 2020 года, Генеральный прокурор по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр.

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Нардепа от ОПЗЖ Киву вызвали в ГБР для вручения подозрения 01
Нардепа от ОПЗЖ Киву вызвали в ГБР для вручения подозрения 02

Как сообщалось, драка с участием народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы произошла в ресторане на улице Крещатик около 12 часов 22 января.

На обнародованной некоторыми СМИ видео видно, как депутат подходит к другому мужчине и бьет его головой в лицо. В ответ мужчина наносит Киве удар в лицо.

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