Нардепа от ОПЗЖ Киву вызвали в ГБР для вручения подозрения. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Напомним, 22 января 2020 года, Генеральный прокурор по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр.
Как сообщалось, драка с участием народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы произошла в ресторане на улице Крещатик около 12 часов 22 января.
На обнародованной некоторыми СМИ видео видно, как депутат подходит к другому мужчине и бьет его головой в лицо. В ответ мужчина наносит Киве удар в лицо.