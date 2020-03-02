COVID-19: в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания, в мире выздоровели уже более 45 тыс. человек, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в оперативной информации о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 на сайте Минздрава.

"По состоянию на 2 марта 2020 в мире зарегистрировано 89 072 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3048 - летальные. Выздоровели уже 45074 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, согласно данным МИД Украины по состоянию на 28 февраля информация о наличии граждан Украины среди инфицированных коронавирусом на территории КНР в Посольство не поступала. Посольство продолжает находиться на постоянной связи с украинцами, которые отказались от эвакуации. Всего дипучреждению известно о 39 гражданах Украины, которые остаются в провинции Хубэй. МИД Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в провинцию Хубэй и г. Ухань, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми для других территорий КНР.

Также в Минздраве сообщили о состоянии украинки в Италии которая прибыла из г. Кремона и у которой был диагностирован COVID-19.

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"Сейчас гражданка Украины находится в больнице "Cotugno" (г. Неаполь), а ее жизни, по данным врачей, ничего не угрожает. Родственники, с которыми контактировала гражданка, помещены в карантинный режим. Указанная ситуация находится на особом контроле Генерального консульства Украины в Неаполе и Посольства Украины в Италии.

Итальянская сторона отмечает, что сегодня правительство полностью контролирует эпидемиологическую ситуацию в государстве, где существуют две ячейки болезни в Ломбардии и Венето, в то время как в других регионах фиксируются единичные случаи, которые не представляют массовой угрозы для жителей", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, 27 февраля начался процесс высадки пассажиров с круизного лайнере "Diamond Princess", где находились 25 граждан Украины - члены экипажа лайнера. После высадки на берег все пройдут двухнедельный карантин, после чего, при условии получения повторных отрицательных результатов соответствующих тестов, они получат возможность выезда за пределы Японии. По состоянию на 28 февраля, три гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, продолжают находиться в медицинских учреждениях г. Токио. Сейчас состояние украинцев удовлетворительное. 27 февраля была выписана из больницы гражданка Украины, которая уже прошла необходимый курс лечения, и сейчас находится в одном из местных отелей.

Также сообщается, что 28 февраля по всей Украине в определенных медицинских учреждениях начались учения на случай фиксации коронавируса. Уже состоялись учения в Киеве в Александровской больнице и в Луцке. В них приняли участие медики, спасатели, представители полиции и органов местной власти.

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"Медицинская система полностью готова в случае фиксации коронавируса. В Украине около 12 000 коек в инфекционных стационарах, 2 тысяч врачей-инфекционистов и 5000 других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах", - сказано в сообщении.

28 февраля в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступили 2 сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала отобранного у заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологической-референс лаборатории.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что ЦОЗ при поддержке ВОЗ организовал и проводит двухдневный тренинг для эпидемиологов и вирусологов как готовиться и реагировать на вспышку COVID-19: "Тренинг сфокусирован, во-первых, на предоставлении полной информации о новом коронавирусе, а также последних рекомендаций ВОЗ. Во-вторых, на распространении практической информации как алгоритма действий для врачей-эпидемиологов и вирусологов, работающих в лабораториях при работе со случаем, который соответствует определению COVID-19. Также тренинг включает сессию по коммуникации как работать с информацией во время кризисной ситуации, такой как вспышка COVID-19 в мире. В тренинге принимают часть более 70 специалистов эпидемиологов и вирусологов из Киева и регионов Украины".