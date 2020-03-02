В Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом на брифинге в понедельник сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

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По его словам, за последние дни в лаборатории получили восемь негативных результатов, в том числе три - в воскресенье.

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"Вчера завершилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и города Киев у пассажирки, которую выявили в аэропорту. Все эти образцы показали негативные результаты", - сказал он.

"Начато исследование еще по четырем подозрениям. Три из них - из города Киева, одно - из Черновицкой области. В городе Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые пребывали на территории Украины. В Черновцах - это человек, вернувшийся из Италии", - сообщил Ляшко.

По его словам, в целом медицинская система готова к приему пациентов с коронавирусом, в том числе серьезно больных.

"У нас сегодня обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких - 0,63 на кровать. Это достаточно высокий показатель. В принципе, отслеживая количество осложнений и реанимационных мер, которые оказываются больным в мире, мы можем сказать, что оборудования достаточно, чтобы обеспечить своевременное оказание помощи", - сказал Ляшко.

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В то же время был пересмотрен табель оснащенности для инфекционных отделений. Деньги на необходимые товары возьмут из специального фонда государственного бюджета.