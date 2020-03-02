В Украине остановила работу одна из крупнейших служб доставки "Ин Тайм": тысячи клиентов не могут получить посылки, документы и денежные переводы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Клиенты службы доставки сообщают о проблемах в работе компании в различных регионах страны. В частности, из Киева, Днепра, Львова, Херсона. Тысячи адресатов не могут получить посылки, пересылаемые документы или денежные переводы за отправленные товары. Отделения службы закрыты или не работают. Именно поэтому забрать посылки пока невозможно. Работникам компании накануне сообщили об увольнении, не выплатив зарплату за несколько месяцев.

В субботу, 29 февраля, возле столичного транзитного терминала перевозчика собрались потерпевшие со всей Украины. Все они отправляли посылки компанией "Ин Тайм" и ждут ценный груз и документы.

Валерий с друзьями собирается в горы, поэтому отправил в Ужгород все снаряжение.

"Никто не может сказать, где оно четко находится. По информации, которая есть у меня, мои вещи уже выданы, что является неправдой, потому что склады в Ужгороде закрыты", - говорит он.

Одни требовали вернуть вещи, другие хотят получить заработанные деньги. Туда же пришли и клиенты компании, которые ждут посылки: паспорта, визы и ценный груз.

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Юлия Кузьмич ищет свой голландский лук – 2,5 тонны. Стоимость покупки даже боится озвучить.

"Сеянка сейчас. Они с понедельника не берут трубки. Менеджеров нет. Никого нигде нет", - возмущена киевлянка.

Большинство отделений компании по стране действительно закрыты, телефон контакт-центра не отвечает, а на сайте объявление: по техническим причинам прием посылок прекращен. Генеральный директор Сергей Грачев находится вне зоны досягаемости.

Ответить, когда клиенты смогут забрать посылки, сотрудники службы не могут. И сами себя называют заложниками, потому что уже несколько месяцев не получают зарплаты. Поэтому на работу приходят, но не работают.

"За три месяца, с декабря. Выключили свет, и все. Этот товар завезли на склад, и сказали: будь здоров!" - говорит водитель автопогрузчика Юрий Карпенко. Выезд с терминала блокируют водители-перевозчики, потому что с ними тоже не рассчитались. Клиенты, которые собрались под забором, предлагают найти компромисс, но тщетно.

Руководитель столичного терминала убеждает, что пытается решить проблемы, и обещает, что в понедельник начнут развозить посылки.

"Тот груз, который находится у меня, мы начнем его с понедельника развозить по отделениям для организации выдачи. Будет выдан либо получателю, либо отправителю", - пообещал руководитель управления терминальной логистики Киева Виталий Александренко.

Сначала ходили слухи, что "Ин Тайм" банкрот, но официального объявления об этом нет. Следовательно, компания должна выполнять обязательства вовремя – в этом убеждены юристы. Адвокат Юрий Белоус советует требовать от компании возмещения, в том числе и за потерю, и за задержку.

"Они обязаны возместить стоимость такой пересылки и еще рядом 100% этой стоимости. Если объявлена ценность", - пояснил он.

Если же компания откажется, надо идти в суд и написать жалобу в Нацкомиссию по связи. Невыплата же сотрудникам зарплаты может грозить директору даже тюрьмой: "Это максимально пять лет лишения свободы. Но это в любом случае не является основанием для того, чтобы не оказывать услуги".

Недовольные клиенты вызвали полицию. Уже к вечеру в столичном терминале некоторым клиентам удалось спасти посылки.

Вместе с тем, 1 марта на сайте компании появилось объявление следующего содержания: "Компания "Ин Тайм" приносит свои извинения клиентам и партнерам. Несмотря на остановку магистральной логистики и закрытия части отделений мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям / получателям. Сегодня была достигнута договоренность с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет проведена их ресурсами в рамках соответствующих сетей отделений, где клиенты смогут получить ожидаемое. План отправок остатков грузов из городов будет опубликован в понедельник. Спасибо всем, кто протянул руку помощи, и просим терпение и понимание от наших клиентов".

Ранее 28 февраля на сайте Ин Тайм появилось сообщение о техническом сбое информационной системы, предупредив клиентов о возможных сбоев работы сортировочного сервиса, контакт-центра и т.д.