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02.03.20 12:47

Мы завершаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа", глава партии Александр Корниенко заявил, что сейчас завершается обсуждение вопроса изменений в Конституцию в части децентрализации.

конституция

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем консультации относительно изменений в Конституцию в части децентрализации. Прямо сейчас происходит в Виннице обсуждение, они полностью инклюзивные - с участием мэров, глав ОТГ, представителей местного самоуправления, идет оживленная дискуссия по всей стране. Я думаю, что мы вскоре получим качественную модель того, как местное самоуправление видит, в первую очередь, децентрализацию", - сказал он.

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