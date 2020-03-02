Мы завершаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем консультации относительно изменений в Конституцию в части децентрализации. Прямо сейчас происходит в Виннице обсуждение, они полностью инклюзивные - с участием мэров, глав ОТГ, представителей местного самоуправления, идет оживленная дискуссия по всей стране. Я думаю, что мы вскоре получим качественную модель того, как местное самоуправление видит, в первую очередь, децентрализацию", - сказал он.

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