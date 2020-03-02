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02.03.20 13:09

Синицын: В полицию подали заявления в отношении налоговиков и по отношению к самому Портнову. Готовим другие сюрпризы в юридической, и не только, плоскости

Волонтер Роман Синицын обратился в правоохранительные органы относительно публикации экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андреем Портновым его персональных данных.

Синицын: В полицию подали заявления в отношении налоговиков и по отношению к самому Портнову. Готовим другие сюрпризы в юридической, и не только, плоскости

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

"Отрыжка прошлого и заместитель администрации Януковича Портнов - что-то там написал в отношении меня про "грабил армию", "постоянно летал зарубеж", "не платил налоги". Самое интересное конечно про Армию, потому что в то время когда Портнов обосранный, после того как убежал из Украины, сидел в Москве - сотни тысяч людей со всей страны пытались помочь своей Армии выжить и выпилить побольше врагов. Это не новость, в 14-16 волонтерили пол страны, кто-то продолжает это делать и сейчас. Я бы не обратил внимания на этот манипулятивный вброс и даже не реагировал бы - ватным портновский хомячкам ничего не докажешь. Но есть одно но. Мамкин морализатор, которого так беспокоит что кто-то совершил воображаемое преступление - сам совершил преступление, причем уже реальное, получив незаконным путем и распространив мои персональные данные. И не только мои", - заявил волонтер.

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"Конечно умолчав об отраженных в декларациях и уплаченных с 2016-го десятках тысяч гривен налогов от предпринимательской деятельности, а показав просто справку "физического лица" с фактически нулями. Владелец одного из крупнейших туристических порталов - часто летает за границу?! Не может этого быть!) Но что-то слишком много текста об этой мразоте, меньше текста - больше движа. Сегодня юристами Миллер, юридическая компания в интересах своего клиента представлена пачка заявлений о преступлениях и адвокатских запросов. В ГБР, пусть устанавливают кто из должностных лиц у пограничников слил выписку из закрытой базы "ГАРТ" свино-собачей агентуре. В полицию тоже, только в отношении налоговиков. И по отношению к самому Портнову. Также готовим другие сюрпризы в юридической, и не только, плоскости", - добавил Синицын.

Синицын: В полицию подали заявления в отношении налоговиков и по отношению к самому Портнову. Готовим другие сюрпризы в юридической, и не только, плоскости 01

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