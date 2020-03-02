Замена правительства ничего не изменит, потому что за всеми некомпетентными решениями власти стоит Зеленский, - нардеп от ЕС Ирина Геращенко

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко во время согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Полгода работает нынешний парламент, и уровень недоверия к нему уже 70%. Очевидно почему. Так же еще меньший уровень доверия к правительству Зеленского", - констатировала Геращенко.

"Это означает на самом деле, что монобольшинство и некомпетентное правительство, которые разрушают государственные институты и не реагируют на откровенные провокации, как мы сейчас видим и в сессионном зале, и на согласительном совете, несут полную ответственность за то, что происходит со страной", - подчеркнула сопредседатель фракции.

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Она заявила: "Падение рейтинга самого Зеленского, на самом деле, и приводит к этому внеочередному заседанию, на котором состоится попытка переложить ответственность на исполнителей. И цель этих попыток - сделать еще больше зависимым и репрессивным аппарат правоохранительных органов и так же еще более зависимым и реваншистским правительство", - отметила она.

Нардеп добавила, что Зеленский должен нести персональную ответственность за свои кадровые назначения.

"Мы считаем, что нельзя превращать парламент в филиал Банковой. Это не честно, когда президент Зеленский пытается свои проблемы переложить на назначаемое им правительство. Депутаты не имели никакого отношения даже из монобильшинства за назначение этого правительства. И тогда честнее не поменять шило на мыло, как вы пытаетесь сделать на этой неделе, а чтобы сам Зеленский возглавил правительство и руководил тем, что он собирается делать", - заявила Геращенко.

Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.