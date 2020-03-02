Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - "слуга народа" Монастырский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LB.ua заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

"Мы понимаем, что большая часть Кабмина являются кандидатами на выход из правительства. Почему? Потому что по определенным своим направлениям министерства просто не справились. Это можно сказать по большинству министерств. Кроме одного - это Министерство внутренних дел. Потому что по этому направлению однозначно надо признать - это одно из самых сильных министерств. Думаю, с этим согласятся много моих коллег и депутатов", - заявил он.

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Глава профильного парламентского комитета прогнозирует, что Аваков будет переназначен в новый состав Кабмина.

"Убежден, что министр Аваков должен остаться в новом правительстве. Думаю, что к нему вопросов точно будет меньше всего. Ведь по многим направлениям он действительно подставил плечо своим коллегам в Кабмине. Я имею ввиду эвакуацию наших людей из Ухани из-за короновируса. Хотя это была прямая ответственность Минздрава, но Нацгвардия и Полиция подставили плечо и массовых волнений не было. Да, есть вопрос к Минздраву относительно обеспечения правильной коммуникации. Поэтому мой прогноз - министр Аваков однозначно должен остаться, работать в обновлённом Кабмине. Он работает в министерстве уже шесть лет. И за это время фактически по всем направлениям в МВД обеспечен порядок. Министр справляется с теми вызовами, которые стоят перед МВД", - считает нардеп.