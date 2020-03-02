"Слуга народа" созывает заседание фракции в преддверии внеочередного заседания Рады: Есть кадровые вопросы

Об этом заявил первый заместитель ее председателя Александр Корниенко , сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будем следить дальше за развитием событий, за теми консультациями, которые идут. Они сегодня будут происходить, сегодня будет собираться "малая" фракция, возможно завтра будет собираться большая фракция. Будем смотреть", - сказал Корниенко.

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Позже в эфире парламентского телеканала "Рада" народный депутат от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко подтвердил, что фракция действительно соберётся во вторник в 9:00.

"Есть конечно кадровые вопросы: с одной стороны необходимо кого-то уволить, с другой - назначить. Мы понимаем, что будет обсуждение. Касательно самих кадровых вопросов в Кабмине, то завтра в 9:00 собирается фракция и на фракции мы будем обсуждать те или иные кандидатуры или виденье", - сказал нардеп.

Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.