Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания с 1 марта, - Минобороны

В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сейчас у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабженческими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете", - объяснили в ведомстве.

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"Реформирование устаревшей системы питания создало широкие возможности в обеспечении ежедневного меню военнослужащих продуктами, обычными в гражданской жизни, но ранее недоступными людям в военной форме. Теперь по результатам регулярного мониторинга прослеживается позитивное восприятие военнослужащих введенной системы питания. В то же время, начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС, для приведения качества питания до уровня боевых подразделений. Стоит отметить, что обеспечение армии качественным питанием является важным моральным фактором и дополнительным мотивирующим фактором, влияющим на обороноспособность Украины в целом", - резюмировали в Минобороны.