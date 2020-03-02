За неполный месяц на горячую линию по противодействию насилию поступило более 1,7 тыс. звонков, - Офис Президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Официально национальная горячая линия по противодействию домашнему и гендерно обусловленному насилию начала работу 11 февраля. Старт онлайн-поддержки пострадавших на всеукраинском уровне первая леди Елена Зеленская анонсировала 20 февраля, в ходе Международного форума "Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия", организованного Фондом народонаселения ООН в Украине.

За неполный месяц на номер 1547 поступило более 1700 звонков. Средняя продолжительность разговора – 7 минут 22 секунды, и, как утверждают специалисты, существует тенденция к ее росту. Время ожидания соединения с оператором колебалось в пределах 11 секунд.

По статистике, за отчетный период 35% обращений касалось психологического насилия, 34% – физического, 28% – экономического и немного меньше 1% – сексуального насилия. В 33% случаев специалисты горячей линии 1547 предоставили психологическую помощь, в 66% случаев – информационную консультацию, а в 1% случаев было осуществлено экстренное реагирование.

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В настоящий момент национальную горячую линию по противодействию насилию обслуживают 16 специалистов – психологов, социальных работников, юристов. На номер 1547 может обратиться каждый, кто страдает от насилия, и получить квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку, а при необходимости – и экстренное реагирование полиции. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины.

Одним из следующих шагов в продвижении национальной горячей линии по противодействию насилию, который супруга Президента и ответственные представители правительства согласовали в ходе рабочей встречи, является проведение среди населения информационной кампании о ее работе. Кроме того, в ближайшее время планируется расширение штата специалистов, работающих на горячей линии 1547, учитывая постоянно возрастающее количество обращений.

Отмечается, что в рабочем совещании также приняли участие представители проекта "Разорви круг" Фонда народонаселения ООН в Украине.