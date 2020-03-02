Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаза" за завышение цен на газ для населения (обновлено)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), передает Цензор.НЕТ.

"Согласно Положению Кабмина о Возложение специальных обязанностей именно "Нафтогаз" продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть, населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, основанные на цене для промышленности, предложенной этой же компанией. По имеющейся у Комитета информации, "Нафтогаз Украина" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, которые сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG). Вышеизложенное может свидетельствовать об установлении НАК "Нафтогаз Украина", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа", - пояснили в АМКУ.

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