Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.03.20 14:32

Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаза" за завышение цен на газ для населения (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам совершения частным акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украина" нарушения Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа путем установления, начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции.

Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаза" за завышение цен на газ для населения (обновлено)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), передает Цензор.НЕТ.

"Согласно Положению Кабмина о Возложение специальных обязанностей именно "Нафтогаз" продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть, населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, основанные на цене для промышленности, предложенной этой же компанией. По имеющейся у Комитета информации, "Нафтогаз Украина" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, которые сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG). Вышеизложенное может свидетельствовать об установлении НАК "Нафтогаз Украина", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа", - пояснили в АМКУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Летом газ может подешеветь до $80 за тысячу кубометров, - Оржель

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100