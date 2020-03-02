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02.03.20 14:53

В конкурсе на пост директора Национального музея истории Украины победил историк и археолог Андрощук

По результатам конкурса Национальный музей истории Украины возглавит археолог, доктор исторических наук Федор Андрощук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ресс-служба Украинского национального комитета Международного совета музеев.

"По итогам открытого конкурса, в котором приняли участие 7 претендентов, генеральным директором Национального музея истории Украины избран известный археолог, доктор исторических наук Федор Андрощук", - говорится в сообщении.

В конкурсе на пост директора Национального музея истории Украины победил историк и археолог Андрощук 01

За Андрощука проголосовали 6 членов комиссии из 9. Андрощук должен приступить к исполнению обязанностей 17 марта, после окончания контракта нінешнего директора Татьяны Сосновской.

Федор Андрощук - историк с мировым именем. Специализируется на археологии Руси, ее связях с Византией и Скандинавией. В своем мотивационном письме кандидат написал, что в случае победы в конкурсе использует скандинавский музейный опыт.

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