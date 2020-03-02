"Дарница" отстаивает права в суде против компании "Здоровье" относительно "Цитрамона"

Фармацевтическая компания "Дарница" продолжает защищать свои права в суде против харьковской компании "Здоровье" относительно торговой марки "Цитрамон-Здоровье". Об этом сообщил партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, который представляет интересы"Дарницы" в этом споре, передает РБК-Украина.

"Сейчас мы ожидаем полный текст постановления апелляционного суда. Предполагаю, что "Здоровье" обратится в Верховный суд. И там мы будем отстаивать ту же позицию: "Цитрамон" - это обозначение "Дарницы", - сказал он.

Мамуня подчеркивает, первоначальным поводом для иска послужила упаковка препарата "Цитрамон-Здоровье", которая повторяла рисунок и бело-зеленую цветовую гамму лекарственного средства "Цитрамон-Дарница".

"Это попытка "выехать" на чужой репутации. "Дарница" продолжительное время вкладывала средства и усилия в маркетинговую стратегию продукта, в его рекламу и продвижение", - рассказал Мамуня.

Юрист подчеркивает, что дело "Цитрамона" не похоже на кейс "Корвалола", поскольку во втором случае компания "Фармак" стремится монополизировать советский бренд, хотя дизайн упаковки и само название "Корвалол-Дарница" исключают сходство с аналогичным препаратом "Фармака".

"Цитрамон-Дарница" - анальгетическое и противовоспалительное лекарственное средство, выпускаемое в форме таблеток. На международном фестивале-конкурсе "Выбор года" он признавался препаратом года от головной боли.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары "Дарницы" - семья Загорий.

В 2019 году "Дарница" провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых - диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.