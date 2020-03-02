Потери режима Асада в Идлибе - это лишь начало. Не отойдете - лишитесь головы, - Эрдоган

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии", - заявил глава турецкого государства в понедельник в Анкаре.

Президент подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал за слабость чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития.

"Турция в своих действиях опирается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением", - сказал Эрдоган.

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Комментируя ход операции "Весенний щит", президент Эрдоган подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, - это лишь начало.

Президент Турции предупредил, что если сторонники Башара Асада не отойдут за линию зоны деэскалации, определенную сочинскими договоренностями, то "вскоре лишатся головы".

Турция остановит режим Башара Асада точно также как поставила заслон на пути террористических организаций, в том числе ДЕАШ, PKK и Фетуллаха Гюлена, сказал Эрдоган.

Комментируя сообщения о росте числа беженцев и нелегальных мигрантов, направляющихся из Турции в Европу, президент Эрдоган сказал: "С момента открытия границы Турции, на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот этот показатель достигнет миллионов".

Президент Эрдоган отметил, что Турция отныне не будет брать на себя всю нагрузку за беженцев. Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади, подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, ранее Эрдоган сообщил, что количество турецких военных, погибших при российско-сирийской ракетной атаке в Идлибе, выросло до 36. Уничтожены 2100 асадитов и 300 единиц техники режима.