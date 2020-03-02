Тарифы на проезд железнодорожным транспортом не повышались, - "Укрзализныця"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

"Напомним, что индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно - с 1 марта по 31 декабря 2020 г. во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +. Однако, по имеющейся информации, соответствующий приказ профильным министерством пока не согласован. При этом из года в год Укрзализныця продолжает получать миллиардные убытки от пассажирских перевозок: поступления от пассажирских перевозок только на 43% покрывают расходы на их организацию. Также железная дорога не получает от государства финансирование на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это и предусмотрено ст. 10 Закона Украины "О железнодорожном транспорте", - добавили в компании.

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"Кроме этого, крайне низким остается уровень компенсаций из государственного и местных бюджетов расходов на перевозку железнодорожным транспортом граждан льготных категорий. Так, в 2019 году Укрзализныця перевезла льготников почти на 1,07 млрд грн, в то время как компенсированы лишь 136 млн грн или 12,8%", - отметили в компании.

Напомним, последний раз тарифы на пассажирские перевозки пересматривались в октябре 2018 года.