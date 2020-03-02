Интерпол пересмотрит запрос РФ о розыске и задержании Мельничука, - Аваков

Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная такая ​​провокация совершена правоохранительными органами РФ в отношении гражданина Украины С.Мельничука, бывшего народного депутата Украины, который был задержан во время пересечения греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года в Ростовской области РФ. МВД Украины и Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола Национальной полиции Украины заявляют о недопустимости злоупотребления инструментами МОУП Интерпол согласно ст.3 Устава этой организации, запрещающей политически мотивированное преследование лиц", - заявил Аваков.

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"По дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы гражданин Украины С.Мельничук смог вернуться домой. В то же время Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании С.Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации", - акцентировал министр.

"Я, как министр внутренних дел, обратился к Генеральному секретарю МОУП Интерпол господину Юргену Штоку о необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотреблений РФ своими правами государства-члена организации. МВД Украины напоминает, что правоохранительные органы РФ уже неоднократно злоупотребляли инструментами и возможностями Интерпола в отношении граждан Украины. В частности в отношении таких политических и общественных деятелей как Анатолий Гриценко, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Игорь Мазур и др. Во всех этих случаях имело место политически мотивированное преследование, которое недопустимо в соответствии со ст.3 Устава МОУП Интерпол. Всего за последние годы благодаря своевременному вмешательству Нацполиции Украины удалось обеспечить предотвращение незаконного ограничения прав около 30 наших соотечественников, которых правоохранительные органы РФ пытались задержать на территории других стран-членов МОУП Интерпол. Надеемся, что эта очередная провокация РФ в отношении гражданина Украины С.Мельничука не достигнет своей цели, и он сможет вернуться домой", - резюмировал Аваков.

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Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.