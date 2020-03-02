По закону нет оснований уволить Сытника, разве что по собственному желанию, - Юрчишин

Об этом Юрчишин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"В правовом государстве основания для отставки должны полностью соответствовать закону. Мы имеем абсурдную ситуацию, когда человек, который внесен в так называемый "реестр коррупционеров", может возглавлять Национальное антикоррупционное бюро. По закону нет оснований Сытника снять с должности. Среди законодательного перечня оснований - нет решения о привлечении к ответственности за административные правонарушения. Разве что Сытник сам сложил бы полномочия. Еще один возможный вариант - это его увольнение по результатам аудита", - сказал Юрчишин.

По его словам, аудит является новым форматом подотчетности для Украины.

"Это когда основанием для увольнения руководителя правоохранительного органа не может быть политическое решение. То есть отставку не может инициировать премьер, президент, депутаты, потому что они сами подследственные и они в конфликте интересов", - рассказал нардеп.

По его словам, за 4 года так и не провели ни одного аудита.

"Что на самом деле сейчас должна бы делать ответственная политическая элита страны? Не инициировать незаконное постановление об увольнении, которое будет Сытником обжаловано в любом суде, и он выиграет это дело. И мы дальше единственное, чего добьемся, что антикоррупционная структура, и так теряя доверие, будет еще больше ее терять. Нужно было оперативно инициировать выбор аудиторов. Дать им полномочия, прежде всего усовершенствовав закон. Гарантировать независимость этих аудиторов, в идеале привлекая людей, имеющих опыт проведения аудитов в развитых демократических странах. И это вполне реалистично сделать", - сказал Юрчишин.

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