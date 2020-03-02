Работающие в Украине шведские компании отмечают как требование номер один - более прозрачное законодательство и более решительную борьбу с коррупцией, - глава МИД Линде

"IKEA является частной компанией, и мы как государство не имеем рычагов влияния на их решение. Но я как бывший министр торговли должна проинформировать вас о том, что шведские компании, работающие на украинском рынке, отмечают как требование номер один – более прозрачное и понятное законодательство, а также более решительные шаги украинского правительства по преодолению коррупции", - сказала она на брифинге после встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, реагируя на его реплику о возможном приходе компании IKEA в Украину, , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Линде указала, что в Украине сейчас активно внедряются антикоррупционные реформы, и в Швеции высоко оценивают эту деятельность.

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