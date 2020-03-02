Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.03.20 16:43

Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме"

Государственный концерн "Укроборонпром" заявляет, что оказывает всестороннюю поддержку правоохранительным органам, которые расследуют злоупотребления с участием бывших сотрудников предприятий госконцерна.

Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме"

"В настоящее время различные правоохранительные органы расследуют около 600 уголовных производств относительно злоупотреблений бывших сотрудников "Укроборонпрома" и предприятий, входящих в его состав", - сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для эффективного сотрудничества с органами предварительного расследования в прошлом году госконцерн заключил меморандум о сотрудничестве со всеми правоохранительными органами, в рамках которого все заинтересованные стороны получают любую информацию о деятельности "Укроборонпрома" в рамках действующего законодательства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Сумщине при получении 47 тыс. грн взятки задержан чиновник завода ГК "Укроборонпром". ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100