Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме"

"В настоящее время различные правоохранительные органы расследуют около 600 уголовных производств относительно злоупотреблений бывших сотрудников "Укроборонпрома" и предприятий, входящих в его состав", - сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для эффективного сотрудничества с органами предварительного расследования в прошлом году госконцерн заключил меморандум о сотрудничестве со всеми правоохранительными органами, в рамках которого все заинтересованные стороны получают любую информацию о деятельности "Укроборонпрома" в рамках действующего законодательства.

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