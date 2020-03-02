Прокурор в Греции 3 марта рассмотрит дело экс-командира "Айдара" Мельничука, - МИД

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на 14 час. 2 марта С.Мельничук переведен в Управление полиции г. Серрес. Начальник управления полиции заверил консула, что права С.Мельничук не нарушены, состояние здоровья удовлетворительное, наш гражданин обеспечен всем необходимым. 3 марта на 10 час. утра запланирована встреча с прокурором из г. Салоники, который рассмотрит дело задержанного и примет решение относительно меры пресечения о содержании под стражей либо освобождении", - отметил Погорельцев.

Он проинформировал, что сейчас украинский консул находится в управлении полиции вместе с переводчиком. В ближайшее время сюда должен прибыть адвокат с целью обсуждения вопросов завтрашней встречи с прокурором. Представители местной полиции сотрудничают с консулом по делу Мельничука.

Директор Департамента рассказал, что консульство Украины в Салониках предоставляет супруге и малолетнему ребенку задержанного необходимое содействие и помощь, в частности речь идет о размещении в гостинице, передвижении в городе Серрес, решении других неотложных вопросов.

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Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.