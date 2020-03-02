Гражданин Турции, подозреваемый в организации контрабанды 374 кг героина в страны ЕС, взят под стражу, - Офис генпрокурора

По версии следствия, гражданин Турции в ноябре 2019 года организовал транспортировку героина из Киева в страны ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора. Для прикрытия он использовал собственную фирму, которая оказывала посреднические услуги по экспорту промышленных товаров. Героин прятали в листы клееной фанеры.

По ходатайству прокурора прокуратуры Закарпатской области, указанное лицо взято под стражу на 60 суток без возможности внесения залога.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины.

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Напомним, в ноябре 2019 года на пункте пропуска "Ужгород" в грузовом автомобиле со строительными материалами правоохранители обнаружили масштабную партию тяжелых наркотиков, скрытых в листах клееной фанеры. Общий вес изъятых наркотических средств составил 374 килограмма. По предварительной версии следственных органов безопасности, организовал наркотрафик иностранец - владелец киевской фирмы, специализирующейся на предоставлении посреднических услуг при продаже промышленных товаров за границу. Объявленного в розыск коммерсанта задержали в одном из южных регионов Украины, где он скрывался от правоохранителей.

2 марта 2020-го сотрудники Службы безопасности Украины установили и задержали организатора контрабанды героина в Евросоюз.