С начала суток в зоне Операции объединенных сил 9 обстрелов, потерь нет

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Сегодня, 02 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", — отметили в штабе.

"Противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбито оконное стекло, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь", — сказано в сообщении.

Российские наемники с начала суток 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 5 обстрелов:

- рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Красногоровки - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 3 мины;

- в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела.

- дважды вблизи Орехово;

- в районе Новотошковского - из миномета калибра 120 мм;

- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", — добавили в штабе.



