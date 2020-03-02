Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Цеппелин.

Как отмечает издание, в начале 90-х гг. 20 ст. одинм из самых доходных бизнесов в Молдове был бизенс по обналичиванию денег. Его королем стал бизнесмен Виктор Платон.

По версии "Цеппелина" этот бизнесме был "молодым агентом ФСБ, которому был всего 21 год, у него не было высшего образования, но он стал вице-президентом MoldIndConBank и InvestPrivatBank".

Как отмечает издание "Схема "обнала" была реализована агентом ФСБ в Молдове по образцу действующей в Москве и перенесена из России во все страны СНГ, ранее подчиненные россиянам в СССР. Схема позволила со стороны Москвы осуществлять строгий контроль как за молдавской экономикой, так и за молдавской политикой, организованной в идеальной пирамиде коррупции".

Заработав первые большие деньги, отмечает издание, Платон начал вкладывать их в прибыльные отрасли экономики. Одной из таких стала сфера сахарного производства.

"Король "обнала" Вячеслав Платон в 1997-1999 годах, совершил рейдерские атаки почти на всю сахарную промышленность на севере республики. Он способствовал банкротству сахарной промышленности. Платон разрушил целые деревни на севере страны, обанкротив специализированные фермы, производящие сахарную свеклу, сырье для заводов, захваченных и разоренных Платоном", - пишет Цеппелин.

Цеппелин отмечает, что в 1998 году между руководителем Глодненского сахарного завода Гладковым (партнером и другом детсва Платона) и руководитем фирмы "Джеми" Виктором Кюлей был подписан договор о том, что фирма в обмен на сахар поставит на завод немецкий турбогенератор. После того, как оборудование было поставлено на завод, Гладков отказался поставлять за него оставшиеся 642 тонны сахара.

"В феврале 2001 г. Платон заявил Гладкову, что проблема с Виктором Кюли будет решена путем "приложения силы" и что, поскольку он не успокаивается, "он возьмет его с трубами (металлическими стержнями) из своего турбогенератора в голове", - отмечает Цеппелин.

По информации издания Платон находит бывшего охранника гостинницы Геннадия Джигана и договаривается с ним об убийстве трубами Викутора Кюли. Джиган становится организатором убийства. Он находит двух исполнителей и за 10 тыс. у.е. готовит убийство. Двое нанятых киллеров нападают на Кюли, однако, после нападения ему удается выжить. В свою очередь, Платон не выплачивает Джигану вторую часть денег за убийство - 5 тысяч долларов. После этого Джиган идет в правохранительные органы с явкой с повинной.

Как пишет Цеппелин "Вячеслав Платон уже был в центре внимания Отдела по особим делам Генеральной прокуратуры Молдовы, будучи подозреваемым в причастности к другому делу заказного убийства, своего другого делового партнера Василия Лаптекару".

Издание продолжает: "Узнав, что сейчас и Джиган "сломался" (на криминальном жаргоне) от подчиненных прокуроров и полиции, как агент ФСБ Вячеслав Платон понимал, что цепочка следователей из Кишинева сжимается вокруг него. Связи российского агента из Кишинева, а также его связи из молдавской судебной системы, он разрабатывает план, чтобы избежать уголовной ответственности. В лучших традициях Лубянской службы он решает сменить личность.

"28 марта 2001 года, через несколько дней после явки с повинной Геннадия Джигана, гражданин Республики Молдова Саван Николай Николаевич запрашивает в центральном офисе в Кишиневе С.С. "Registru" выдачу удостоверения личности в экстренном режиме. Ничего особенного на первый взгляд. Но при доступе к заявке, поданной гражданином Саваном в СИ "Registru", мы обнаруживаем, что Саван Николай Николай на самом деле является Платоном Вячеславом Николаем, запрос был завершен последним. Согласно выписке из Государственного регистра населения, Николаю Савану, личность которого взял себе Вячеслав Платон, в то время не было 5 лет, он родился 24 августа 1996 года. Таким образом, заказчик убийства бизнесмена хотел избежать уголовной ответственности", - пишет "Цеппелин".



В апреле 2001 г. молдавские правоохранители задержтивают Платона, у которого на руках были документы на личность Николая Савана., а также карточка "внегласного осведомителя" Министерства Нацбезопасности (преемника КГБ). Однако, уже через месяц после ареста Платон по решению суда выходит на свободу. Вскоре после этого врач-хирург, эксперт в деле выдает справку о том, что удары, нанесенные металлическими трубами не соглы быть причиной смерти Виктора Кюле. Как пишет "Цеппелин" это аключение врача было взято прокурором основанием для полного отказа от обвинений, выдвинутых Секцией по особим делам Генеральной прокуратуры Вячеславу Платону, Сергею Гладкову и Геннадию Джигану".

Сага "трубами по голове" завершилась. Дело было похоронено в самых глубоких местах молдавского правосудия вместе с клоном Савана Николая Николаевича. Аграрный муниципальный советник Вячеслав Платон, с его чистой репутацией, вернулся к заботам муниципалитета, сахара и банков. Но не надолго. Менее чем через год, в 2002 году, родился Кобалев Вячеслав Николаевич, ресторан "Кактус" возле MoldIndConBank по-прежнему оставался его любимым местом. Новая сага и долгая карьера начались для короля "обналов" из Кишинева, как рейдера, экономического убийцы и агента ФСБ, с десятками предприятий, страховых компаний и банков, опустошенных в Молдове и Украине, и отмыванием десятков миллиардов долларов из Москва через российскую

прачечную. Сага будет завершена 25 июля 2016 года в Киеве Службой безопасности Украины", - резюмирует "Цеппелин".