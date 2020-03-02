Наиболее вероятной причиной катастрофы вертолета экс-министра Кутового стал человеческий фактор, - отчет по итогам расследования

К такому выводу пришло Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на окончательный отчет о катастрофе.

Согласно документу, Кутовой, который пилотировал вертолет, вечером 20 октября подал заявку на использование воздушного пространства, чтобы улететь со взлетно-посадочной площадки "Киев-Челлендж" в село Нижние Мельницы в Полтавской области. Он получил разрешение от "Украэроруха", хотя утром 21 октября диспетчер предупредил его о тумане.

"В 12:45 (по Всемирному координированному времени. - Ред.) Диспетчер полетной информации проинформировал пилота, что в Лубнах в 4:55 UTC была видимость до 100 метров, туман. Пилот подтвердил получение информации ("Принял, по Лубнам видимость сто метров"). В дальнейшем пилот на радиосвязь не выходил и на запрос диспетчера в 13:27 не отвечал", - говорится в отчете Бюро.

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В ходе анализа специалисты установили, что вертолет Кутового попал в туман с видимостью менее 300 метров и низкой облачностью. Согласно отчету, пилот начал быстрое вертикальное снижение, чтобы видеть наземные ориентиры, задел лыжами шасси верхние ветви дерева и значительно снизил воздушную скорость.

"Это случилось раньше, чем уменьшилась скорость снижения. Далее пилот, вероятно, переместил рычаг общего шага вверх, чтобы выровнять вертолет и остановить быстрое снижение. Вертолет выровнялся в струю собственного несущего винта, требуя значительно увеличить мощность двигателя и необходимый общий шаг лопастей несущего винта. Вертолет начал входить в режим вихревого кольца (неуправляемое снижение с работающим двигателем). Выйти из этого режима полета возможно только увеличив воздушную скорость путем снижения вертолета. Вероятно, пилотом была выполнена попытка увеличения воздушной скорости, но из-за малой высоты (менее 20 метров), которая была у вертолета, произошло его столкновение с землей, разрушение и, как следствие, пожар", - отмечается в отчете.

Бюро пришло к выводу, что наиболее вероятной причиной катастрофы стал человеческий фактор: "при принятии решения по выполнению вылета пилот не тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях".

Напомним, 21 октября 2019 года экс-министр Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе под Полтавой. Через два дня в Киеве прошла церемония прощания с погибшим.

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43-летний Тарас Кутовой был народным депутатом VII и VIII созывов Верховной Рады, министром аграрной политики и продовольствия с 2016 по 2018 год.