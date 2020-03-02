Директор "Баллистики" Довгий утверждает, что на него хотят открыть уголовное дело из-за обмена комментариями с Венедиктовой в Фейсбуке

Об этом Довгий написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Против меня хотят открыть уголовное дело, видимо, чтобы я меньше писал о деле бронежилетов. Потому что, по мнению отдельных лиц, я являюсь "Основным свидетелем" по делу. Видимо, поэтому стоит основного свидетеля запугать уголовным преследованием, чтоб молчал об известных ему фактах поставки некачественной продукции в ВСУ", — написал он.

По словам Довгого, дело на него хотят открыть из-за переписки в Фейсбуке с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой. 28 февраля она опубликовала под его постом свое письмо, адресованное генеральному прокурору Руслану Рябошапке. В письме было указано, что дело о некачественных бронежилетах для ВСУ должно расследовать ГБР.

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"Я не удивлюсь, если дело, за якобы разглашение данных предварительного расследования, откроют. Хотя в моем посте, на который они ссылаются, нет никакой информации, которую вы не сможете найти в открытых источниках", — добавил Довгий.